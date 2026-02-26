Аргентинец из «Спартака» рассказал, почему отмечает голы военным приветствием

Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари рассказал клубной пресс-службе, почему отмечает свои голы, прикладывая руку к голове, имитируя военное приветствие.

«Это в честь моего дедушки. Он когда-то был военным. Я так отпраздновал первый свой гол и делаю это до сих пор», — признался Солари.

24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. Красно-белые заплатили за вингера €10 млн «Ривер Плейту». В нынешнем сезоне Солари провел 24 матча за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забив шесть мячей и отдав шесть передач.

«Спартак» в первом матче после рестарта РПЛ сыграет 1 марта с ФК «Сочи». После 18-туров красно-белые занимают шестое место, на 11 очков отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат страны в нынешнем сезоне.