Аргентинский клуб презентовал форму с храмом Василия Блаженного и российским триколором

Аргентинский футбольный клуб «Депортиво Моску» провел презентацию новой формы, на которой изображен храм Василия Блаженного в Москве.

Вошедший в профессиональную региональную лигу Аргентины клуб был создан русскими эмигрантами. За команды выступают российские, белорусские, аргентинские и эквадорские футболисты.

«Мы долго перебирали духовные символы, которые будут понятны и россиянам и аргентинцам, в итоге остановились на соборе Василия Блаженного, который украсил лицевую сторону футболки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кроме того, манжеты на рукавах футболок выполнены в цветах российского триколора. В центре футболок эмблема Аргентинской футбольной ассоциации обрамлена флагами России и Аргентины.

Презентация формы прошла в Свято-Троицкой церкви Буэнос-Айреса.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» может отстранить звездного форварда Мохамеда Салаха из-за резкого интервью футболиста.