Аргентинский полузащитник Лукас Вера может вернуться в чемпионат России

Футбольный клуб «Сочи» и «Аль-Вахда» из ОАЭ ведут переговоры об аренде аргентинского полузащитника Лукаса Веры, сообщил «Спорт-Экспресс».

28-летний футболист выступал в России за «Оренбург» и «Химки». После развала подмосковного клуба Вера заключил трехлетний контракт с клубом «Аль-Вахда», но пока не провел за него ни минуты в официальном матче.

В минувшем сезоне Лукас Вера был лидером «Химок». В 30 матчах в РПЛ он забил семь мячей и отдал четыре передачи.

Ранее стало известно, что нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа близок к переходу в другой клуб из ОАЭ — «Шарджа». По данным источника, речь идет о годичной аренде.