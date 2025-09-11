«Сочи» может продать форварда Гуарирапу в Эмираты

Нападающий ФК «Сочи» Сауль Гуарирапа близок к переходу в клуб из ОАЭ «Шарджу», утверждает журналист Марио Альберто Санчес.

По информации источника, речь идет о годичной аренде. Настоящий контракт венесуэльца с «Сочи» действует до 2028 года.

Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе 2024 года. После вылета клуба в Первую лигу нападающий был арендован ЦСКА. Всего он провел за «Сочи» и ЦСКА 56 матчей, забив 15 мячей и отдав четыре передачи. В нынешнем сезоне форвард результативными действиями не отмечался.

В активе Гуарирапы один матч за национальную сборную Венесуэлы.

