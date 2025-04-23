Архитектор Комов пояснил суть нового архитектурного стиля России

При Национальном центре «Россия» появится совет по формированию нового российского стиля, руководителем которого станет будет советник главы государства Елена Ямпольская. Новый российский стиль призван создать визуальную среду, ориентированную на культуру народов РФ. Вице-президент Союза архитекторов Алексей Комов рассказал, в чем суть нового архитектурного стиля нашей страны и удастся ли архитекторам сохранить культурное наследие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, русским на сегодняшний день является все традиционное, а традиционное для России это не только XIX век, Крутицкое подворье, Поганкины палаты в Пскове, а это и русский авангард, по которому и считывается вообще русское искусство на самом высоком уровне в мире.

Эксперт добавил, что в западных странах принято все усреднять, введен определенный унисекс, глобализация.

По его мнению, новые объекты архитектуры должны транслировать справедливость, быть укоренены в традициях и созданы на основе современных технологий.

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