Архитектор Заливухин пояснил, что должен выражать новый российский стиль

Совет по формированию нового российского стиля учредили при национальном центре «России» по поручению главы государства Владимира Путина. Новый визуальный язык должен транслировать традиционные ценности страны и способствовать формированию целостного образа России. Архитектор Илья Заливухин рассказал, удастся ли архитекторам сохранить культурное наследие, но при этом идти в ногу со временем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ранее в российской архитектуре были задействованы элементы деревянной архитектуры и каменной. Ключевая проблема, которую предстоит решить сегодня, заключается в том, что технологии конца XIV века или XIX века были одинаковыми, а сейчас технология иная. Скопировать в камне какие-либо элементы балясин или кокошников маловероятно возможно, это будет выглядеть странно. Таким образом, решить указанную задачу в современной архитектуре будет намного сложнее, чем в конце XIX века, поскольку необходимо намного тоньше определить, что же такое отечественная архитектура в современном воплощении.

Эксперт добавил, что архитекторам предстоит найти такие элементы, которые смогут стать отсылкой к традиционной отечественной архитектуре, однако это не должно превратиться в копирование декоративных элементов, а выражать смысл русской культуры.

Ранее архитектор Комов пояснил суть нового архитектурного стиля России.