Ариана Гранде и Итан Слейтер расстались после длительного романа

Певица Ариана Гранде и актер Итан Слейтер расстались, сообщает Daily Mail. Их отношения продлились три года. По информации инсайдеров, пара разошлась мирно и сохранила дружеские отношения. Никаких скандалов и взаимных обид, судя по всему, нет.

Сейчас певица сосредоточилась на карьере. Она готовится к своему туру Eternal Sunshine и продолжает работу над новым альбомом под названием Petal. Однако творческие планы не отменяют тревоги поклонников.

Фанаты Арианы всерьез обеспокоены ее здоровьем. В последнее время певица заметно похудела. В клипе на сингл Hate That I Made You Love Me можно отчетливо разглядеть косточки на ее грудной клетке. Многие опасаются, что истощенный организм Гранде просто не выдержит плотного гастрольного графика.

Фото: [ скриншот видео ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

Напомним, что роман Арианы и Итана начался на съемочной площадке фильма «Злая». В январе 2023 года Гранде официально рассталась со своим мужем Далтоном Гомесом (развод был окончательно оформлен в марте 2024 года). Уже в июле того же года ее заметили в компании Слейтера, который к тому моменту тоже переживал развод с Лилли Джей.

Отношения певицы и актера развивались стремительно, и в конце 2023 года пара уже жила вместе в Нью-Йорке.

Ранее голливудская звезда Шэрон Стоун раскрыла причину развода с Филом Бронштейном.