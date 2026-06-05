«Он переживал за мою грудь, а не за здоровье»: Шэрон Стоун развелась с Бронштейном из-за его реакции на мастэктомию

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда фильмов «Основной инстинкт» и «Казино», в откровенном интервью рассказала о причинах развода с журналистом Филом Бронштейном. Их брак продлился с 1998 по 2004 год. Теперь, спустя много лет, актриса раскрыла шокирующие подробности того, что на самом деле произошло, пишет The Voice.

По словам Стоун, у нее были обнаружены доброкачественные опухоли в груди. Врачи, однако, настаивали на проведении двойной мастэктомии. Они опасались, что высокий риск перерождения опухолей в злокачественные может привести к раку.

Актриса приняла решение согласиться на операцию. Но ее муж, Бронштейн, отреагировал на это неожиданно.

«Он был в ярости. Он переживал за мою грудь, а не за мое здоровье», — призналась Шэрон.

По ее словам, врач попытался объяснить Бронштейну, насколько операция важна, но мужчина просто вышел из комнаты. Для Стоун это стало поворотным моментом. Она поняла, что Бронштейн стремился ее контролировать, а их брак был построен на неравенстве.

«Он считал меня нелепой и глупой за то, что я сама принимаю решения», — добавила актриса.

После операции Шэрон столкнулась с еще одним унижением. Хирург без ее согласия увеличил ей грудь на размер. Этот факт оставил у нее неприятный осадок.

Ранее актриса Шэрон Стоун призналась, что перематывает секс-сцены в новых фильмах и сериалах.