Арина Соболенко купила «Порше», отчаявшись выиграть автомобиль на турнире

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии купила Porsche 911 GT3 RS за €350 тыс. Об этом она сообщила в соцсетях.

Теннисистка рассказала, что долгое время пыталась выиграть дорогой автомобиль на турнире WTA в Штутгарте, где он вручается победительнице в качестве дополнительного приза, — компания Porsche является спонсором турнира.

21 апреля Соболенко вновь, уже в четвертый раз, проиграла в финале Штутгарта. На этот раз она уступила Елене Остапенко из Латвии.

«Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину», — сказала теннисистка.

Она уточнила, что выбрала автомобиль фиолетового цвета.

Арина Соболенко выиграла за карьеру 19 титулов в одиночном разряде и заработала более $33 млн призовых.

Ранее фигуристка Евгения Медведева призналась, что зарабатывает сейчас больше, чем во время спортивной карьеры.