Фигуристка Медведева призналась, что зарабатывает больше, чем во время карьеры

Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу «Вещдоки» рассказала о своем заработке.

Она призналась, что после завершения карьеры ее доходы выросли.

«Когда ты в спорте, деньги — это приятный бонус. Все равно, когда ты в спорте, ты не зарабатываешь столько, например, сколько в медийке. Сейчас я зарабатываю намного больше, чем я зарабатывала тогда в спорте», — сказала Медведева.

По словам фигуристки, первыми ее крупными заработками стали деньги со спонсорских контрактов с Pantene и Nike. Они превышали выплаты за медали с крупных соревнований.

Медведева объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, но по факту она не выступала на соревнованиях с 2021 года.

Ранее стало известно, что российский фигурист Марк Кондратюк за счет участия в шоу-программах заработал за год больше, чем чемпион мира американец Илья Малинин.