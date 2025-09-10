Армянский футболист поставил чемпионаты Венгрии и России на один уровень

«Венгерский футбол можно сравнить с российским, если не брать "Зенит" и "Спартак". Однако в Венгрии есть "Ференцварош". При этом Венгрия — маленькая страна, а Россия — огромная. Здесь, как и в России, у каждого клуба свой стиль: кто-то только борется, а кто-то только играет в пас», — поделился своими наблюдениями Ароян.

В России защитник сборной Армении выступал за «Урал» и «Тамбов». 33-летний футболист немало постранствовал по миру: поиграл в чемпионатах Ирана, Испании, Казахстана, Китая и Кипра. За «Казанбрацику» Ароян выступает с нынешнего сезона. В его активе пять матчей в чемпионате Венгрии и один забитый мяч.

