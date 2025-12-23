Армянский защитник сравнил заработки в «Црвене Звезде» и «Локомотиве»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о заработках в сербском клубе.

Футболист признался, что он зарабатывает €600 тыс. в год. По сравнению с «Локомотивом», за который Тикнизян выступал до перехода в «Црвену Звезду», его доходы уменьшились. В России защитник сборной Армении зарабатывал €750 тыс. в год. Однако и с нынешней зарплатой футболист чувствует себя комфортно.

«Бог дал возможность играть в Европе, выходить в старте, быть футболистом такого большого клуба. Абсолютно комфортно с этой зарплатой», — рассказал Тикнизян.

Наир Тикнизян летом перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду» за €1,7 млн. Его контракт с сербским клубом рассчитан до 2028 года. Футболист принял участие в 25 матчах «Црвены Звезды» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Тикнизян, у которого ранее было российское и армянское гражданство, также получил сербский паспорт.

В понедельник, 22 декабря, стало известно, что новым главным тренером «Црвены Звезды» назначен Деян Станкович, месяцем ранее уволенный из «Спартака».