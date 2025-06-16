«Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника

Специалист не видит необходимости держать в команде украинца, так как позицию левого защитника закрывает Майлз Льюис-Скелли.

Три года назад «Арсенал» приобрел Зинченко у «Манчестер Сити» за €35 млн. В настоящий момент стоимость 28-летнего украинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €20 млн. У Зинченко остается еще год контракта с «Арсеналом». Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Милана».

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, отметился одним голом и одной передачей.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике раскритиковал организаторов клубного чемпионата мира из-за того, что матч с участием его команды проводился в жаркое время суток.