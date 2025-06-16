«Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника
Mirror: «Арсенал» готов расстаться с защитником Зинченко
Фото: [ФК «Арсенал»]
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал добро на трансфер украинского защитника команды Александра Зинченко, пишет The Mirror.
Специалист не видит необходимости держать в команде украинца, так как позицию левого защитника закрывает Майлз Льюис-Скелли.
Три года назад «Арсенал» приобрел Зинченко у «Манчестер Сити» за €35 млн. В настоящий момент стоимость 28-летнего украинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €20 млн. У Зинченко остается еще год контракта с «Арсеналом». Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Милана».
В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, отметился одним голом и одной передачей.
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