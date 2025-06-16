Тренер ПСЖ раскритиковал организацию клубного чемпионата мира

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике остался недоволен ранним началом матча с мадридским «Атлетико» на клубном чемпионате мира.

Игра началась в 12:00 по местному времени — в самое жаркое время дня в Калифорнии.

«Матч явно прошел под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — сказал Луис Энрике.

Сложные погодные условия не помешали ПСЖ одержать крупную победу — 4:0. Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия отметился двумя результативными передачами.

Луис Энрике отметил, что победа досталась его команде сложнее, чем это может показаться по счету на табло.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет подписать контракт с 34-летним нападающим Антоном Заболотным.