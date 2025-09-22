Аршавин назвал фаворитов в РПЛ

«После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, еще предстоит очень долгий путь», — сказал Аршавин.

Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 и сократил отставание от лидирующих «быков» до трех очков. По мнению Аршавина, кроме этих двух клубов на победу в РПЛ также могут претендовать «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

На данный момент «Краснодар» набрал 19 очков, у «Балтики» и «Локомотива» — по 17, у «Зенита» — 16, у ЦСКА и «Спартака» — по 15, у «Динамо» — 12.

Ранее фанаты группировки «Фратрия» оценили победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1).