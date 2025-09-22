«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Фанатская группировка «Фратрия» отреагировала в соцсетях на победу московского «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ над «Крыльями Советов».

Игра завершилась со счетом 2:1. Гости открыли счет после точного удара Владимира Игнатенко в дебюте встречи. «Спартак» провел сразу две замены еще в первом тайме, а в перерыве поменял еще двух игроков. В итоге вышедший на замену форвард Манфред Угальде оформил дубль.

«Угальде решала! Во втором тайме «Спартак» переломил игру, Манфред оформил дубль — 2:1 Идем в таблице вверх», — говорится в сообщении «Фратрии».

Отметим, что «Спартак» проводил первый матч без главного тренера Деяна Станковича на скамейке. Сербский специалист получил месячную дисквалификацию за свое резкое поведение в матче против «Динамо» (2:2).

