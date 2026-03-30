Аршавин пренебрежительно высказался о текущей форме Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» в свои 38 лет выступает за «Интер Майами» в МЛС и готовится сыграть на своем шестом чемпионате мира.

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году… Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок», — высказал свое мнение Аршавин.

В финале минувшего сезона МЛС «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1. Месси был признан самым ценным игроком турнира. В регулярном чемпионате аргентинец стал лучшим бомбардиром с 29 голами. В начавшемся новом сезоне Месси забил четыре мяча в четырех матчах.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин признался в недооценке соперника в матче с Никарагуа (3:1).