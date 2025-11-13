Аршавин раскритиковал сборную России за концовку в матче с Перу
Андрей Аршавин: «В конце матча с Перу у России была разрозненная команда»
Фото: [сборная России по футболу]
Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался в эфире «Матч ТВ» об игре национальной команды в товарищеском матче с Перу.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Александр Головин после ошибки голкипера перуанцев, на 82-й минуте ответный мяч забил Алекс Валера мощным дальним ударом.
Аршавин похвалил перуанцев за проявленный характер и отметил, что в концовке матча сборная Перу перехватила инициативу у россиян.
«Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», — констатировал Аршавин.
15 ноября сборная России проведет свой заключительный матч в календарном году — против команды Чили.
