Аршавин раскритиковал сборную России за концовку в матче с Перу

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался в эфире «Матч ТВ» об игре национальной команды в товарищеском матче с Перу.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Александр Головин после ошибки голкипера перуанцев, на 82-й минуте ответный мяч забил Алекс Валера мощным дальним ударом.

Аршавин похвалил перуанцев за проявленный характер и отметил, что в концовке матча сборная Перу перехватила инициативу у россиян.

«Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», — констатировал Аршавин.

15 ноября сборная России проведет свой заключительный матч в календарном году — против команды Чили.

