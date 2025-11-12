Шевченко объяснил, почему Украине так важно попасть на чемпионат мира

Знаменитый в прошлом нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, почему национальной сборной так важно отобраться в финальную часть чемпионата мира.

Он напомнил, что Украина лишь однажды добивалась такого успеха — в 2006 году. И новое достижение способствовало бы развитию всего украинского футбола.

«Очень важно представлять нашу страну на международной арене и напомнить миру, что Украина существует», — подчеркнул глава УАФ.

Сборная Украины на данный момент занимает второе место в группе D. Лидирует с 10 очками Франция, у Украины — 7, у Исландии — 4, у Азербайджана — 1. Прямую путевку в Америке дает только первое место, второе место позволяет сыграть в стыковых матчах. Украинцам осталось провести матчи с Францией и Исландией.

