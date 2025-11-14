Аршавин раскрыл, сколько алиментов выплачивает на четверых детей

У футболиста четверо детей от двух бывших партнерш, а также дочь от нынешней девушки — Анны Петрушиной.

Аршавин заявил, что в настоящее время тратит 62,5% от зарплаты на алименты. Причем физически этих денег он даже не касается, работодатели перечисляют их напрямую. Футболист пояснил, что по закону человек не может платить больше половины от зарплаты, поэтому он судится, чтобы уменьшить алименты.

Аршавин подчеркнул, на что конкретно идут перечисляемые им деньги, но отметил, что никаких жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает, не было.

