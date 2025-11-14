Аршавин рассказал о контактах с украинцами за границей

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о самом ярком путешествии в этом году.

Футболист поведал, что оформил шенгенскую визу еще до 2022 года, а уже после начала СВО ему — как ни удивительно — поставили и британскую визу.

«Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно — профессионал ты или нет», — сказал Аршавин.

Самым запоминающимся в этом году путешествием он назвал поездку в Америку, когда он стал свидетелем рекорда Александра Овечкина в НХЛ — в апреле капитан «Вашингтон Кэпиталз» побил достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Аршавин назвал рекорд Овечкина грандиозным событием.

