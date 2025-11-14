Маршан стал 12-м действующим игроком с 1000 очков в НХЛ
Нападающий «Флориды» Маршан набрал 1000-ное очко в НХЛ
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
Нападающий «Флорида Пантерз» Брэд Маршан стал 102-м в истории и 12-м среди действующих игроков, кто достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) Маршан дважды ассистировал партнерам и достиг юбилейного рубежа. Нападающий забросил 435 шайб и отдал 565 передач в 1116 матчах регулярных чемпионатов.
Брэд Маршан большую часть карьеры провел в «Бостон Брюинз», в дедлайн прошлого сезона он был обменян во «Флориду», с которой во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего канадца 20 (11+9) очков в 16 матчах.
Ранее отметку в 1000 очков преодолел российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.