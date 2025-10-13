Аршавин с юмором отреагировал на сравнение с Глушенковым
Фото: [ФК «Зенит»]
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Матч ТВ» отреагировал на сравнение с полузащитником петербургской команды Максимом Глушенковым.
Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал Глушенкова сильнейшим отечественным футболистом после Аршавина.
«Первое — ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе, трудно сравнивать игроков из разных поколений. Третье, я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее», — сказал Аршавин.
Максим Глушенков был признан лучшим игроком РПЛ сентября. В трех матчах первого осеннего месяца он забил пять мячей и отдал результативную передачу.
