Аршавин сравнил дороги в Москве и Нью-Йорке

Бывший капитан сборной России по футболу, а ныне аналитик и зампред правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал Sport24 о своей поездке в Нью-Йорк.

Аршавин съездил в Штаты, чтобы вживую понаблюдать за погоней Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Также он посмотрел игру Алексея Миранчука в МЛС.

Он отметил, что поездка, организованная одной из букмекерских контор, прошла на высшем уровне. Единственное, что его разочаровало, — дороги в Нью-Йорке.

«Я раньше слышал, что в США прекрасные дороги. Но когда мы ехали по Нью-Йорку, то я бы так не сказал. Так скажем, ямы там тоже есть. Думаю, в Москве лучше дороги, чем в Нью-Йорке», — отметил Аршавин.

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