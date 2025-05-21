Кокорин подписал новый контракт с «Арисом» с Кипра

Соглашение с клубом из Лимасола рассчитано еще на один год.

Кокорин выступает за «Арис» уже три года. За это время форвард провел 92 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 передач. В сезоне-2022/23 Кокорин стал чемпионом Кипра и был признан самым ценным игроком турнира.

Также он вписал свое имя в летопись «Ариса» как автор первого гола в клубной истории в групповом турнире еврокубков.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 11 мячей и отдал 9 передач в 30 матчах за «Арис» во всех турнирах.

Ранее стало известно, на какие предложения может рассчитывать бывший тренер «Динамо» Марцел Личка.