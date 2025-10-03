Аршавина обвинили в том, что он пытается сэкономить на собственных детях

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил бывшего футболиста «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина в том, что тот пытается сэкономить на собственных детях.

Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской, желая снизить размер алиментов. У них трое общих детей, при этом в официальном браке пара не состояла.

Бородин отметил, что Аршавин занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию, а также выступает экспертом на телевидении. По оценкам общественника, годовой доход бывшего футболиста может составлять 90 млн руб. в год.

«Получается, что человек пытается сэкономить на собственных детях. Снижение алиментов — вопрос амбиций и желания сохранить привычный уровень личного комфорта», — написал Бородин в соцсетях.

