Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Подмосковье

В эту субботу в музее-заповеднике «Зарайский кремль» пройдет арт-выходной «Праздник Изразца», сообщили в областном Минкульттуризме. Он объединит художников, а также неравнодушных к творчеству людей.

В сообщении ведомства уточнили, что посетителей ждут тематические мастер-классы по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений. Желающие смогут узнать больше о гончарном деле и керамическом искусстве. В этом им помогут реконструкторы и известные в регионе художники.

В рамках мероприятия также пройдут выставка современной авторской керамики, стекла и дерева на траве, показ авторских костюмов, будут работать гастрономическая и детская площадки. В финале для гостей пройдет концерт под открытым небом, который организует музыкальный проект Ethnote.

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