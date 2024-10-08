Блогеры Артем и Валерия Чекалины обжаловали домашний арест

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины обжаловали решение суда о домашнем аресте, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Троицком суде Москвы.

Отмечается, что со стороны защиты блогеров поступила апелляционная жалоба.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, инфлюенсеры продавали фитнес-марафоны через интернет, а средства с их продажи выводили через договоры с иностранной компанией. Оплата курса производилась через один из банков ОАЭ.

Блогеры предоставляли в учреждения валютного контроля документы с недостоверными сведениями. Отмечается, что таким образом за пределы РФ выведено порядка 251 млн руб.

Столичные следователи ранее вели дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств, уклонении от уплаты налогов и пособничестве. В конце декабря 2023 года блогеры полностью погасили долг перед государством. Отмечалось, что они выплатили порядка 500 млн руб. долга, штрафов и пени.

Ранее сообщалось, что в деле блогеров Чекалины может появиться еще один фигурант — специалист IT, который помогал им выводить деньги за рубеж.