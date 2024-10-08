В деле блогера Лерчек может появиться новый фигурант

В деле блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина может появиться еще один фигурант, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что этот человек работает в сфере ИТ-технологий и имел доступ к денежным транзакциям за курсы и марафоны блогеров. По информации источника, сотрудничество с этим человеком длилось около двух лет.

2 октября стало известно, что на Чекалиных возбуждено новое уголовное дело, связанное с выводом средств за рубеж и незаконный перевод денег по поддельным документам. По данным ТАСС, сумма выведенных за рубеж доходов может достигать одного миллиона рублей.

По версии следствия, деньги обналичивались через банки ОАЭ в течение двух лет.

4 октября в Троицком суде Москвы рассматривалось избрание меры пресечения Лерчек. После вынесения решения девушка расплакалась.

Ранее сообщалось, что военного блогера Егора Гузенко задержали в Ставропольском крае.