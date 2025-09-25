Артемий Лебедев стал жертвой хамства таксиста

Известный дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним во время поездки в такси. Об этой истории он рассказал в шоу «Кто твой подписчик?» на платформе «VK Видео».

По словам Лебедева, водитель, когда увидел его, отказался продолжать поездку, высадил его и допустил в его адрес грубые выражения. Свое поведение мужчина объяснил личной неприязнью к блогеру.

Дизайнер отметил, что в повседневной жизни он достаточно редко сталкивается с проявлениями негатива от незнакомых людей. При этом в интернет-пространстве он регулярно становится объектом критики и видит враждебные комментарии в свой адрес.

Ранее другой известный блогер Дмитрий Пучков (он же Гоблин) также поделился наблюдением о подобных ситуациях. Он рассказал, что некоторые женщины отказываются вместе с ним ехать в лифте, объясняя это переживаниями за собственную безопасность.

Ранее российский комик Валентин Сидоров, несмотря на успешные выступления за рубежом, заявил о нежелании покидать Россию.