Артистка Круглова назвала пути изменения музыкальной индустрии в России после 2022 года

По словам певицы Александры Кругловой, с 90-х годов прошлого века весь бизнес держался не на отечественных плечах, это была абсолютно «западная гармошка» с хорошими технологиями и эффективным менеджментом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что необходимо было не только привезти их в нашу страну, а также и учиться у них и адаптировать их идеи, делать свои медиа, при этом никто не был готов, когда западные звукозаписывающие компании просто сбежали. А те, кто пришел им на смену, оказались не так профессиональны.

Ранее в Госдуме предложили «по максимуму» воспроизводить российские песни в общественных местах.