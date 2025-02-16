В ГД предложили «по максимуму» воспроизводить российские песни в общественных местах

В Государственной думе РФ выступили с инициативой увеличить количество российских песен в общественных местах, на радио и телевидении. Такую идею высказал депутат Борис Чернышов, передает SHOT.

Политик предложил активно продвигать отечественную музыку, уверяя, что она ничем не уступает зарубежным хитам. Чернышов отметил, что на Западе также ценят российские музыкальные композиции, как это видно на примере популярности трека «Сигма-бой».

Депутат предложил повысить процент воспроизведения музыки на русском языке в ресторанах, торговых центрах, фитнес-клубах, магазинах и других общественных заведениях.

«Тем более мировой опыт говорит о том, что уже во Франции, к примеру, в общественных местах, на радио, телевидении не менее 40% должна быть французская музыка», — сказал Чернышов.

Он отметил случаи, когда на каких-нибудь городских мероприятиях в России звучат такие песни, как, например, американской хип-хоп-исполнительницы Бейонсе, и назвал это странным.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю Дмитрий Гусев предложил повысить пошлины на импортные товары.