«Авангард» обменял в «Ладу» двух нападающих на двух защитников

«Авангард» отправил в Тольятти двух нападающих — 21-летнего Илью Рейнгардта и 24-летнего Данилу Башкирова. В обратном направлении проследовали два защитника — 27-летний Марсель Ибрагимов и 18-летний Матвей Кривоножкин.

Кроме того, «Лада» получит денежную компенсацию.

«Авангард» занял шестое место на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ, а в Кубке Гагарина выбыл после четвертьфинала, уступив в семи матчах будущему обладателю трофея «Локомотиву».

В омском клубе намечается масштабная перестройка. «Авангард» расстался со звездным нападающим Ридом Буше и подписал Василия Пономарева, выступавшего в прошлом сезоне за «Питтсбург Пингвинз». В Омске также рассчитывают на возвращение нападающего Клима Костина из «Сан-Хосе Шаркс».