«Авангард» обменял в «Ладу» двух нападающих на двух защитников
«Авангард» и «Лада» произвели обмен с участием четырех хоккеистов
Фото: [Илья Рейнгардт/ХК «Авангард»]
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» и тольяттинская «Лада» произвели обмен с участием четырех игроков.
«Авангард» отправил в Тольятти двух нападающих — 21-летнего Илью Рейнгардта и 24-летнего Данилу Башкирова. В обратном направлении проследовали два защитника — 27-летний Марсель Ибрагимов и 18-летний Матвей Кривоножкин.
Кроме того, «Лада» получит денежную компенсацию.
«Авангард» занял шестое место на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ, а в Кубке Гагарина выбыл после четвертьфинала, уступив в семи матчах будущему обладателю трофея «Локомотиву».
В омском клубе намечается масштабная перестройка. «Авангард» расстался со звездным нападающим Ридом Буше и подписал Василия Пономарева, выступавшего в прошлом сезоне за «Питтсбург Пингвинз». В Омске также рассчитывают на возвращение нападающего Клима Костина из «Сан-Хосе Шаркс».