«Авангард» подписал опытного форварда Галимова

«Авангард» объявил о подписании 34-летнего нападающего Анселя Галимова. В 2017-19 годах хоккеист уже выступал за омский клуб.

Минувший сезон Галимов провел в «Спартаке». В 57 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 26 (14+12) очков. Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин выразил удивление, что после весьма успешного сезона хоккеист оказался на рынке свободных агентов.

Сопин отметил, что «Авангарду» был необходим игрок, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Он выразил уверенность, что Галимов добавит команде скорости и глубины.

В КХЛ Галимов выступал также за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Северсталь» и ХК «Сочи».

