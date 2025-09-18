Стало известно место проведения Кубка Первого канала

В турнире примут сборные «Россия 25», национальные команды Белоруссии и Казахстана. В настоящее время ФХР ведет переговоры по четвертому участнику.

Глава ФХР Владислав Третьяк рассказал, что планировалось провести турнир в Ярославле, но город не смог принять его. Другим кандидатом был Нижний Новгород, но там к декабрю может быть не закончена реконструкция ледовой арены. Таким образом, Новосибирск станет самым восточным местом проведения Кубка Первого канала в истории.

«Новосибирск заслужил принять турнир у себя. Ведь это один из старейших хоккейных регионов страны, который остается центром развития нашего вида спорта. В городе и области замечательные болельщики. Благодаря ним на трибунах великолепная атмосфера, каждый год обновляются рекорды посещаемости молодежных турниров, на которые приходит больше 10 тысяч человек», — сказал президент ФХР.

Ранее канадский голкипер новосибирской «Сибири» Луи Доминге рассказал, что стало для него сюрпризом за время пребывания в России.