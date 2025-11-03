«Авангард» вернул из-за океана нападающего Костина

Российский форвард выступал в НХЛ за «Сент-Луис», «Детройт», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе», проведя за шесть сезонов 190 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрав 53 (25+28) очка. Также Костин сыграл 12 игр в плей-офф с 5 (3+2) набранными баллами.

Костин уже возвращался в Россию из НХЛ и в сезоне 2020/21 выиграл с «Авангардрм» Кубок Гагарина. У омского клуба оставались права на хоккеиста, но еще в сентябре Костин говорил, что не рассматривает варианты в КХЛ.

«Авангард» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 29 очков в 21 матче.

Ранее сообщалось, что «Тампа Бэй-Лайтнинг», за которых выступают Никита Кучеров и Андрей Василевский, выиграли пятый матч подряд.