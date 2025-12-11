«Авангард» взял на работу уволенного из «Трактора» канадского тренера

Соглашение подписано до 2027 года. По данным «Чемпионата», на усилении тренерского штаба этим специалистом настоял главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Для него важно, чтобы его помощник говорил на французском языке.

Рафаэль Рише с мая 2024 года работал в «Трактор» помощником Бенуа Гру, а затем, после отставки Гру, исполнял обязанности главного тренера в челябинском клубе. Ему не удалось стабилизировать игру команды, и после четырех поражений подряд «Трактор» объявил об уходе Рише.

Можно сказать, что Рише пошел на повышение, поскольку «Трактор» занимал только шестое место в Восточной конференции, а «Авангард» располагается там же на третьей строчке. У омской команды 45 очков в 32 матчах.

