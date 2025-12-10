Экс-тренер «Вашингтона» рассказал о влиянии Овечкина на атмосферу в раздевалке

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро в разговоре с RMNB высказался о роли нападающего Александра Овечкина в создании особого микроклимата в команде.

Будро рассказал, что капитан «Вашингтона» создал в раздевалке неповторимую атмосферу, когда все игроки радуются друг за друга. По его словам, все в команде счастливы, когда «с Алексом случаются хорошие вещи», потому что они заряжаются от него хорошим настроением.

«Он не из тех суперзвезд, которые обладают таким высокомерием. Он приземленный, это просто невероятно. Он хочет играть в видеоигры и заниматься всякими другими забавными вещами, он просто большой ребенок, и именно это делает его таким обаятельным», — сказал Будро.

Бывший тренер «Вашингтона» также предположил, что 40-летний Овечкин вполне может подписать новый контракт с клубом — действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона. Будро видит, что Овечкин по-прежнему продолжает получать удовольствие от хоккея.

Ранее Александр Овечкин довел свой лицевой счет в НХЛ до 911 голов.