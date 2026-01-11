Авербух отказался приписывать РФ победы призеров в США с русскими фамилиями

Знаменитый хореограф и олимпийский призер Илья Авербух прокомментировал уникальную ситуацию, сложившуюся на чемпионате США по фигурному катанию, где весь мужской пьедестал заняли спортсмены с советскими и российскими корнями.

Победитель Илья Малинин, серебряный призер Эндрю Торгашев и бронзовый медалист Максим Наумов являются детьми фигуристов, некогда выступавших за СССР и Россию. В интервью «Матч ТВ» Авербух подчеркнул, что этот успех следует считать достижением именно американской спортивной системы, а не наследием современного российского катания.

По словам Авербуха, родители этих спортсменов эмигрировали из страны более двух десятилетий назад, и сами фигуристы с первых шагов тренировались и формировались как атлеты исключительно в США.

«...это не имеет отношения к современному российскому фигурному катанию. Их родители представляли СССР, кто‑то представлял уже Россию, но они уехали более 20 лет назад <...> Они развивались самостоятельно, с первого своего шага вступив на американский лед. У них российские и советские корни, мы поддерживаем их, но приписывать заслуги российскому и советскому фигурному катанию, на мой взгляд, не совсем корректно, так как ребята никогда не тренировались в России», — высказался Авербух.

Он провел четкую грань между генетическим и культурным наследием и непосредственной спортивной подготовкой.

Таким образом Авербух прокомментировал триумф Ильи Малинина. Спорсмен выиграл чемпионат США по фигурному катанию с уверенным показателем 324,88 балла. Второе место занял Эндрю Торгашев (267,62 балла). Тройку лучших замкнул Максим Наумов (249,16 балла). Многие обратили внимание, что все призеры в мужском одиночном катании — это дети фигуристов из СССР и РФ.

Ранее сообщалось, что Авербух объяснил финансовую и этическую дилемму с трансляцией Олимпиады.