Авербух поставит новую программу исключенной из «Ангелов Плющенко» Муравьевой

Призер Олимпийских игр, чемпион мира Илья Авербух рассказал ТАСС, что как хореограф поставит на следующий сезон новую программу фигуристке Софье Муравьевой.

Он отметил, что с таким предложением к нему обратился тренер Алексей Мишин, у которого Софья будет заниматься после исключения из академии «Ангелы Плющенко».

Муравьева является серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Ее уход от Евгения Плющенко получился скандальным. В академии заявляли, что Софья систематически опаздывала на тренировки, вела себя высокомерно по отношению к другим спортсменам и сотрудникам, хамила тренерам и требовала повышения зарплаты.

Муравьева после ухода поблагодарила всех специалистов, с которыми она работала, и написала, что настал момент идти дальше.