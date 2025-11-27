Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят на Олимпиаде-2026: МОК принял окончательное решение

Международный олимпийский комитет официально допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в зимних Играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

Международный олимпийский комитет завершил проверку и подтвердил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник соответствуют критериям для участия в предстоящей Олимпиаде в Италии. Ключевым условием стал их нейтральный статус — под запретом любая национальная символика и связь с российскими спортивными организациями.

Путь к олимпийским медалям для спортсменов начался с успешного выступления на квалификационном турнире в Пекине, где они завоевали лицензии. Однако окончательное решение оставалось за специальной комиссией МОК, которая тщательно изучала кандидатов. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, и теперь российские звезды фигурного катания официально стали их частью.

