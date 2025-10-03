Австрийские болельщики тепло вспомнили Сергея Юрана

Австрийский «Штурм» принимал «Глазго Рейнджерс» в матче Лиги Европы. 25 лет назад команды уже встречались в еврокубках.

Фанаты австрийской команды устроили яркий перфоманс накануне новой встречи. Одним из его героев стал бывший российский форвард Сергей Юран, тогда выступавший за «Штурм».

В 2020 году «Штурм» сенсационно обыграл команду, за которую выступали такие звезды, как Роналд де Бур, Джованни ван Бронкхорст и Андрей Канчельскис, а руководил шотландцами Дик Адвокат. Матч завершился со счетом 2:0, а Юран стал автором победного мяча. Теперь кадры с ним фанаты использовали для своего представления.

«Штурм» вновь победил — 2:1, а победный мяч записал на свой счет грузинский полузащитник Отар Китеишвили.

Сергей Юран после завершения карьеры игрока стал тренером. В настоящее время специалист возглавляет турецкий «Серикспор».

