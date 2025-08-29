Австрийский концерн запретил бразильскому клубу продавать игроков в Россию

В частности, по этой причине «Зениту» отказано в приобретении атакующего полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона. В 2023 году компания заблокировала переход защитника Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

Отмечается, что это решение принято из-за санкций в отношении России. Хотя переходы игроков из России и в Россию в европейские клубы является вполне обычным делом, никто официальных запретов не вводил.

По данным издания, петербургский клуб интересовался 22-летним Джоном Джоном, который в 36 матчах сезона забил шесть мячей и отдал семь передач. Transfermarkt оценивает игрока в €7 млн.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как игроки НХЛ могут поспособствовать возвращению сборной России по хоккею на международную арену.