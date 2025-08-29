«У нас есть авторитетные пацаны»: Фетисов рассказал, как вернуть российский хоккей на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с ТАСС предположил , что может помочь возвращению сборной России на международную арену.

Авторитетный журналист НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что сборная России не участвовала в февральском Турнире четырех наций из-за ультиматума, который выдвинули федерации Швеции и Финляндии.

«Может, наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас все же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России. Мне кажется, ребята тоже должны повлиять в этом плане на профсоюз», — сказал Фетисов.

Он отметил, что в любом случае необходимо действовать, а не ждать, пока кто-то примет решение за тебя.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) исключил возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2026.