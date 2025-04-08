Автобус ФК «Ростов-2» три часа провисел одним колесом в воздухе над обрывом в Крыму

Автобус команды «Ростов-2» не вписался в поворот и подвис одним колесом на склоне близ Ялты. О происшествии сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В таком положении автобус оставался на протяжении трех часов. Своими силами футболистам сдвинуть его не удалось. На помощь пришли местные жители, и с помощью балок транспортное средство удалось вернуть на дорогу.

«Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!» — говорится в сообщении.

Матч Второй лиги «Б» между «Рубином Ялта» и ФК «Ростов-2» пройдет 9 апреля. После трех туров «Ростов-2» возглавляет турнирную таблицу с девятью очками, у крымчан в активе шесть баллов.

Ранее стало известно, что клуб Второй лиги «А» «Иртыш» из Омска, президентом которого является известный футболист Дмитрий Сычев, задолжал сразу трем компаниям.