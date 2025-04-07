На клуб Дмитрия Сычева подали три иска

На футбольный клуб «Иртыш» (Омск), президентом которого является известный нападающий Дмитрий Сычев, подали сразу три иска на общую сумму 8,2 млн, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным канала, «Иртыш задолжал 2,1 млн руб. гостинице „Аврора“, 4,7 млн руб. предпринимателю, занимающемуся перевозками, и 1,4 млн руб. поставщику продуктов на клубную базу.

Еще в сентябре прошлого года «Mash на спорте» сообщал, что у «Иртыша» имеются задолженности перед игроками.

«Иртыш» выступает во Второй лиге «А» в дивизионе «Серебро». На втором этапе команда набрала шесть очков в шести матчах и занимает шестое место.

Ранее стало известно, что «Краснодар» подписал бразильского вингера Густаво Сантоса.