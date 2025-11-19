Автомобиль Ефремова, в котором он устроил смертельное ДТП, продают за 5 млн рублей

Автомобиль, за рулем которого актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в 2020 году, снова оказался в центре внимания, пишет «Газета.Ru».

По информации телеграм-канала Mash, объявление о продаже Jeep Grand Cherokee появилось на одним из российских сервисов. Авто продают в Белгородской области за 5 млн руб.

Как отметил источник, после того как с машины Ефремова сняли арест, его бывшая жена Софья Кругликова быстро избавилась от нее и продала перекупщикам за копейки — менее чем за 1 млн руб. Кроме того, Кругликова почти даром (за 20 тыс. руб.) продала раритетные номера.

Новый владелец проданного Jeep отметил в объявлении, что потратил на полное восстановление машины около 2 млн руб. Он уточнил, что для ее ремонта были куплены оригинальные детали.

Интересно, что продавец автомобиля проживает в том же регионе, где отбывал наказание Ефремов. Мужчина также рассказал, что в его дом попал украинский беспилотник, из-за чего жилище полностью выгорело. Чтобы финансировать восстановление жилья, мужчина вынужден расстаться с автомобилем.

