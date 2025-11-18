«Подписал не глядя». Крупный долг Павла Деревянко: как актер стал жертвой аферы?

Измайловский суд Москвы постановил взыскать с актера Павла Деревянко более 13 млн рублей по договору займа. Финансовые проблемы звезды стали следствием неудачного сотрудничества с криптобизнесменом, который сейчас арестован по уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил взыскать с Павла Деревянко и его партнера Григория Музуляна свыше 13 млн рублей солидарно. Исковые требования удовлетворили полностью, включив в сумму долга проценты, неустойку и судебные издержки. Конфликт возник из-за договора займа на 5 млн рублей, который партнеры не вернули в установленный срок.

Деревянко пытался оспорить сделку, заявляя, что никогда не получал денег от заимодавца Сергея Николенко. Изначально суд принял его сторону, но вышестоящая инстанция отменила это решение. В рамках нового разбирательства выяснилось, что долг стал частью более масштабной проблемы. Актер познакомился с Музуляном несколько лет назад и, доверившись его репутации успешного криптоинвестора, вложил в проект крупные личные средства, а также взял кредитов на 56 млн рублей. Позже под предлогом оформления инвестиций бизнесмен подсунул Деревянко на подпись документы, оказавшиеся долговыми расписками на общую сумму свыше 150 млн рублей. В связи с этими событиями актер обратился в правоохранительные органы. В настоящее время против Музуляна возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в СИЗО. Павел Деревянко признан потерпевшим по этому делу.

Ранее сообщалось о то, что суд обязал разделить 100 млн руб. между наследниками Александра Градского.