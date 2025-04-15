Автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера предложили к покупке

Автомобиль Ferrari F2001, на котором выступал Михаэль Шумахер на состязаниях «Формула-1», был выставлен на аукцион. Об этом сообщил портал «Автопилот».

Ferrari F2001, на котором когда-то в ряде гонок выступал Шумахер, будет предложен к покупке всем желающим на закрытом аукционе. Такое решение принял аукционный дом RM Sotheby’s. На этой машине знаменитый гонщик взял Гран При Монако, а также в четвертый раз завоевал титул чемпиона мира на этапе в Венгрии. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии, в последний раз он проходил обслуживание в 2024 году.

Планируется, что итоговая цена машины перевалит за $10 млн. Купившему ее разрешат использовать машину в ходе эксклюзивных мероприятий Corse Clienti, которые Ferrari проводит на гоночных трассах во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Италии погибла украинская модель Краевская. Она вместе со своим знакомым, который находился за рулем Ferrari, передвигалась по трассе со скоростью 320 км/ч. Машина врезалась в ограждение и загорелась.