Украинская модель разбилась насмерть в ДТП на Ferrari в итальянском Пьемонте

В итальянском Пьемонте модель из Украины Анна Краевская погибла в аварии, в которую попал водитель автомобиля Ferrari. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Repubblica, спорткар двигался со скоростью порядка 320 километров в час.

Из опубликованной информации следует, что за рулем элитной иномарки находился житель Швейцарии по имени Хюсни Кестай, который носил псевдоним Dj Style Q. На очень большой скорости автомобиль врезался в ограждение на автостраде и буквально разорвался на две части. Передняя при этом сгорела дотла. Модель находилась рядом с водителем. Тела погибших будут идентифицированы с использованием ДНК анализа.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье при выезде из депо «Нахабино» электропоезд протаранил тепловоз. В настоящее время проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства случившегося происшествия.